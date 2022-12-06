Один з вибухів пролунав в районі мелітопольського аеродрому.

Вранці 6 грудня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів.

Як повідомляє місцеве видання "РИА Мелитополь", очевидці чули вибухи в районі аеродрому. Крім того, "бавовна" сталася у мікрорайоні "Дроби" на проспекті 50-річчя Перемоги. У будинках повилітали шибки.

Згодом видання повідомило, що вибух в мікрорайоні "Дроби" стався біля під'їзду житлового будинку та гаражів. Ліквідовано колаборанта Миколу Волика.

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"Поліція і швидкі вже працюють на місці. За попередніми даними "підсмажився" колаборант Коля Волик", - пише видання.

Мер Іван Федоров також підтвердив інформацію про "бавовнятко" в Мелітополі. Вибух мав таку силу, що його чула половина міста.

Ситуація в Мелітополі

Супротивникові вдалося захопити низку населених пунктів регіону, зокрема, Мелітополь. Частина регіону захоплена, але не підкорена - наша армія та партизани активно протидіють ворогові.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що упродовж минулого тижня на Запорізькому напрямку були знищені не менше 20 баз російських окупантів. Чиновник додав, що лише на Запорізько-Мелітопольському напрямку знищені 1200 ворогів.

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