Також було знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами.

У Генштабі підтвердили удар по окупантам 17 грудня в районі Горлівки на Донеччині. Ліквідовано 4 ворожих офіцери.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00.

Так, підтверджено вогневе ураження 17 грудня зосередження особового складу та техніки противника в районі Горлівки Донецької області.

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"Там було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких - офіцери", - йдеться у повідомленні.

Також було знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами. "Інформація щодо поранених уточнюється", - додали у Генштабі.

Втрати РФ: актуальні дані

Вранці 22 грудня Генштаб ЗСУ оголосив, що Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, 3 тисячі танків та близько 6 тисячі інших бронемашин.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Українські ракетники і артилеристи, в той же час, уразили три пункти управління та два райони зосередження живої сили противника.

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