У Генштабі підтвердили удар по окупантам 17 грудня в районі Горлівки на Донеччині. Ліквідовано 4 ворожих офіцери.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00.
Так, підтверджено вогневе ураження 17 грудня зосередження особового складу та техніки противника в районі Горлівки Донецької області.
"Там було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких - офіцери", - йдеться у повідомленні.
Також було знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами. "Інформація щодо поранених уточнюється", - додали у Генштабі.
Втрати РФ: актуальні дані
Вранці 22 грудня Генштаб ЗСУ оголосив, що Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, 3 тисячі танків та близько 6 тисячі інших бронемашин.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.
Українські ракетники і артилеристи, в той же час, уразили три пункти управління та два райони зосередження живої сили противника.