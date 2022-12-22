Байден переконаний, що ЗРК Patriot допоможуть зміцнити протиповітряну оборону України.

Президент США Джо Байден підтвердив, що на підготовку українських військових для застосування зенітно-ракетних комплексів Patriot "знадобиться певний час". У свою чергу президент України Володимир Зеленський натякнув конгресменам США, що українські солдати легко опанують управління американськими танками і літаками.

"Сьогодні я оголошую наступний транш нашої безпекової допомоги для України - пакет безпекової допомоги на на суму 1,85 мільярдів доларів, який включає як пряму передачу обладнання, яке потребує Україна, а також контракти на постачання боєприпасів ,які знадобляться Україні у майбутні місяці для її артилерії, її танків і ракетних установок", - сказав Байден сказав на спільній пресконференції з Зеленським у Вашингтоні.

Президент США підтвердив, що ця безпекова допомога включає передачу Україні батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot та навчання українських військових користуватися цими комплексами. Байден переконаний, що ЗРК Patriot допоможуть зміцнити протиповітряну оборону України.

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"Може знадобитися деякий час, аби завершити необхідну підготовку, але батарея Patriot стане ще одним критично важливим активом для України, оскільки вона захищає себе від російської агресії". - повідомив Байден.

При цьому, він підкреслив, що Patriot - це оборонна збройна система, яка не створена для ескалацій.

"Україна ніколи не просила американських солдат воювати на нашій землі замість нас. І запевняю вас, що українські солдати можуть прекрасно управляти американськими танками і літаками самостійно", - наголосив Зеленський.

Він заявив, що фінансова допомога для України є критично важливою.

"Я хочу дуже подякувати за фінансові пакети, які вже вже нам надали, і за фінансові пакети, щодо яких ви можливо готові ухвалити рішення. Ваші гроші - це не благочинність. Це інвестиції у глобальну безпеку і демократію, яким ми розпоряджаємося найвідповідальнішим чином", - сказав Зеленський.

Також Зеленський сказав, що Росія могла би припинити свою агресію проти України, якби хотіла би цього.

"Але ви можете прискорити нашу перемогу. Я знаю це. І це доведе будь-якому потенційному агресору, що ніхто не може добитися успіху у прориванні національних кордонів, у вчиненні звірств і у встановленні правління проти волі народу. Це було би наївно чекати на кроки до миру від Росії, якій подобається бути державою-терористом", - наголосив Зеленський.

Він сказав, що відновлення міжнародного правового порядку є спільним завданням.

"Ми потребуємо миру. Так, Україна вже запропонувала пропозиції, які я щойно обговорив з президентом Байденом - нашу формулу миру, яка має десять пунктів. Вони мають бути втілені заради нашої спільної безпеки і гарантовані на подальші десятиліття", - сказав Зеленський.

Він додав, що президент США Джо Байден підтримав сьогодні українську формулу миру.

Передача Україні ЗРК Patriot - що відомо

Україна неодноразово просила Вашингтон надати ЗРК Patriot для захисту міст від російських ракетних ударів, але рішення довго не ухвалювали.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ці комплекси – "дуже потрібна для України річ". При цьому від зазначив, що Patriot давно були омріяним озброєнням у розвитку Повітряних сил України.

21 грудня стало відомо, що у новий пакет безпекової допомоги від США на суму 1,85 мільярда доларів увійде одна батарея протиповітряної оборони Patriot і снаряди для неї.

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