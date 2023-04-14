Через втрату елітних частин російська армія фактично залишилася без фронтової розвідки з перших місяців війни.

Із секретних документів Пентагону, що "витекли" в Мереж, устало відомо, що російські сили спецпризначення зазнали тяжких втрат ще на самому початку вторгнення в Україну. Потрібні роки на їх відновлення. Про це пише The Washington Post.

Згідно з оцінками Пентагону, російське командування дуже активно використовувало сили спецпризначення в якості передових піхотних формувань, що призвело до величезних втрат убитими і пораненими.

Видання зазначає, що зазвичай силам спецпризначення доручаються таємні ризиковані місії, наприклад, спробу захопити в полон президента України Володимира Зеленського. Однак російське командування, прагнучи зберегти наступальний імпульс своїх військ і скептично ставлячись до бойових можливостей звичайної піхоти, використовувало елітні сили в прямих піхотних боях.

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"Швидке виснаження російських підрозділів спецпризначення від самого початку змінило динаміку війни, серйозно обмеживши можливості Москви використовувати таємну тактику для підтримки звичайних бойових операцій", - пише видання.

Аналітики Пентагону вважають, що приголомшливі втрати, які зазнали ці підрозділи, обмежать їхню ефективність і в інших частинах світу, де діють російські сили.

Масштаб втрат російських сил спецпризначення ілюструє фото одного з документів Пентагону, на якому зображена база база 22-ї окремої бригади спецпризначення на півдні Росії – до вторгнення в Україну та наприкінці літа 2022 року після повернення з України.

Американські чиновники підрахували, що після повернення бригади додому у неї залишилося менше половини тактичних машин "Тигр".

"Оцінки показують, що 22-а і дві інші бригади спецпризначення вибули на 90-95 відсотків", - пише видання, не уточнюючи, про який параметр йдеться.

В американських документах, що витекли в мережу, говориться, що для підготовки бійця спецпризначення потрібно не менше чотирьох років. Отже, Москві може знадобитися ціле десятиліття, щоб відтворити ці підрозділи.

У документах не говориться, скільки бійців спецпризначення, за оцінками, було вбито або поранено в Україні, але в матеріалах з посиланнями на перехоплення розвідданих говориться, що тільки одна лише 346-а бригада знищена майже вся.

"Втрачена майже вся бригада. У ній залишається в строю всього 125 осіб зі штатних 900", – йдеться в матеріалах Пентагону.

Аналітики вважають, що втрата підрозділів спецпризначення, як боєздатної сили, позбавила Росію ефективної фронтової розвідки в Україні.

"Це вплинуло на решту війни, тому що Росія втратила всі ці ключові можливості, які вони не могли легко замінити — як з точки зору обладнання, так і з точки зору талантів. Це вплинуло на те, що вони могли і не могли робити", – заявив військовий аналітик Роб Лі.

Російські втрати в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу російська армія в Україні втратила вбитими близько 500 осіб. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Російські втрати вже перевищили 181 тисячу осіб.

Примітно, що в документах Пентагону, які раніше потрапили в Мережу, також є оцінка російських втрат, складена ФСБ. Згідно з даними цього відомства, перехопленими американською розвідкою, Росія втратила у війні не менше 110 тисяч солдатів убитими і пораненими.

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