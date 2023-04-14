За останню добу російські втрати в Україні зросли ще на 500 осіб. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор вже втратив орієнтовно 181 090 своїх солдатів, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім того, втрати ворожої армії в техніці за минулу добу склали:
- 4 танки (всього - 3650),
- 16 бойових броньованих машин (всього - 7069),
- 7 артилерійських систем (2784),
- 3 автомобілі / автоцистерни (5640),
- 1 одиниця спеціальної техніки (321).
Війна в Україні - оцінки російських втрат
У документах Пентагону, які раніше витекли в Мережу, журналісти виявили перехоплені дані ФСБ з оцінкою власних російських втрат. У цьому відомстві вважають, що Росія втратила не менше 110 тисяч солдатів убитими і пораненими.
Особливо високі втрати несуть бойовики "Групи Вагнера", яких ніхто особливо не шкодує. Як розповідають вагнерівці, що потрапили в полон, в окремих підрозділах втрати можуть сягати 80% від початкового складу.