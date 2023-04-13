Із закритого листування ФСБ, нібито перехопленого Пентагоном, стали відомі внутрішні оцінки втрат РФ.

Згідно із засекреченими підрахунками ФСБ, втрати російської армії в Україні з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 110 тисяч осіб убитими і пораненими. Про це йдеться буцім-то документах Пентагону, що раніше потрапили в Мережу, пише The New York Times.

Видання зазначає, що американська розвідка, ймовірно, володіє набагато більшим обсягом внутрішньої російської інформації, ніж вважалося раніше. Конкретно дані про втрати могли бути отримані при перехопленні електронних повідомлень всередині або між російськими відомствами.

В одному з документів Пентагону, злитих в Мережу, йдеться про конфлікт між ФСБ і Міноборони Росії щодо російських воєнних втрат. Зокрема ФСБ нібито звинуватила Міноборони у "приховуванні російських втрат в Україні". Так, в офіційні дані Міноборони (які, до речі, не оголошувалися публічно з вересня) не потрапляють втрати Росгвардії, найманців "групи Вагнера" і воєнізованих підрозділів з Чечні.

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"ФСБ підрахувала, що фактичне число росіян, поранених і вбитих в бою, наближається до 110 000 осіб", — йдеться в нібито документі Пентагону.

Втрати Росії у війні - що відомо

Згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на 13 квітня, втрати російської армії в Україні склали вже близько 180 тисяч осіб. Дану цифру в зведеннях Генштаб позначає, як "ліквідовано", тобто виключно вбитими.

Раніше влада США заявляла, що втрати російської армії з початку вторгнення становлять близько 200 тисяч осіб убитими і пораненими. Але ці дані озвучувалися ще кілька місяців тому.

До слова, російська пропаганда настільки сама себе перехитрила, що навіть сама думка про більш високі російські втрати, ніж у ЗСУ, там викликає істерику. Показовий випадок у цьому контексті нещодавно трапився на російському телебаченні.

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