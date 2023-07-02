Українська артилерія та авіація завдали чимало ударів по російських військових об'єктах і районах зосередження особового складу, знищено багато техніки.
Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, інформація щодо наслідків атаки наразі уточнюється.
"Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - йдеться у зведенні.
Водночас повідомляється, що українська авіація за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, два - по зенітно-ракетних комплексах та один - по пункту управління ворога.
Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще один важливий об’єкт ворога.
Втрати окупантів - що відомо
Українські сили оборони перейшли в контрнаступ на початку червня. Просування йде нешвидко, водночас противник зазнає на фронті колосальних втрат.
За даними Генштабу, російські окупанти зосереджують основні зусилля на трьох напрямках: Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському.
Так, станом на 1 липня втрати окупантів становлять приблизно 228 тис. 870 осіб. Крім того, ліквідовано багато ворожого озброєння, у тому числі 4 тис. 162 артсистеми, 389 засобів ППО та 632 реактивні системи залпового вогню.