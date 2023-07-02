Уражено чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та дві станції РЕБ.

Українська артилерія та авіація завдали чимало ударів по російських військових об'єктах і районах зосередження особового складу, знищено багато техніки.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, інформація щодо наслідків атаки наразі уточнюється.

"Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - йдеться у зведенні.

Водночас повідомляється, що українська авіація за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, два - по зенітно-ракетних комплексах та один - по пункту управління ворога.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще один важливий об’єкт ворога.

Втрати окупантів - що відомо

Українські сили оборони перейшли в контрнаступ на початку червня. Просування йде нешвидко, водночас противник зазнає на фронті колосальних втрат.

За даними Генштабу, російські окупанти зосереджують основні зусилля на трьох напрямках: Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському.

Так, станом на 1 липня втрати окупантів становлять приблизно 228 тис. 870 осіб. Крім того, ліквідовано багато ворожого озброєння, у тому числі 4 тис. 162 артсистеми, 389 засобів ППО та 632 реактивні системи залпового вогню.

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