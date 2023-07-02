Також знищено багато техніки, зокрема, 10 танків, 20 бойових броньованих машин і 26 артилерійських систем.

Сили оборони України за минулу добу знищили майже 800 російських окупантів, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, з 24 лютого 2022 року по 2 липня 2023 року загальні втрати особового складу ворога орієнтовно склали близько 229 тис 660 осіб, з них 790 ліквідовано за минулу добу.

Також знищено чимало ворожої техніки.

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Так, ворог втратив за добу 10 танків (4052 з початку війни), 20 бойових броньованих машин (всього 7888), 26 артилерійських систем (всього 4188), 5 РСЗВ (всього 637), 1 засіб ППО (390), 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня (3557), 22 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (6816) та 3 одиниці спеціальної техніки (583).

Без змін залишилася кількість знищених літаків – 315, гелікоптерів – 308, крилатих ракет ‒ 1261, кораблів/катерів ‒ 18.

Ситуація на фронті зараз - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України відбили спроби наступальних операцій російських загарбників на чотирьох напрямках. Зокрема, окупанти безуспішно наступали на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Також у Генштабі повідомляли, що українська авіація минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, два - по зенітно-ракетних комплексах та один - по пункту управління ворога.

Було уражено чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та дві станції РЕБ.

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