Авіація сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Українські захисники та захисниці сьогодні вдарили по скупченню російських військ та їхньої техніки, а також ліквідували ворожий пункт управління та склади з боєприпасами.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, впродовж цієї доби українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також підрозділи ракетних військ уразили чотири артилерійських засоби, три райони скупчення російських військових та їхньої техніки, а також пункт управління та два склади боєприпасів противника.

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Крім того, цієї ночі РФ завдала чергового удару по Україні, застосувавши 38 іранських ударних безпілотників типу "Shahed-136/131". Внаслідок атаки постраждала припортова інфраструктура Одеської області. Українська протиповітряна оборона знищила 26 ворожих "шахедів".

Загалом ворог завдав сім ракетних та 73 авіаційних ударів, а також здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільних. Також зруйновані та пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські терористи атакували дронами, зокрема й південь Одещини. Російські удари пошкодили припортову та прикордонну інфраструктуру. Внаслідок атаки постраждали двоє водіїв вантажівок.

Також пошкоджено зерносховища, адміністративні будівлі та вантажний автотранспорт.

Через російський удар також було призупинено роботу поромного пункту пропуску "Орлівка" – "Ісакча" між Україною та Румунією.

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