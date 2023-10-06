Об'єкт зафіксували аеророзвідники, атаку здійснили артилеристи.

Українські воїни розгромили штаб окупаційних військ на території Росії.

Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", штаб РФ уразили точково. Влучно відпрацювала артилерія Збройних сил України на Сумському напрямку.

"Точкове вогневе ураження ворожого штабу. Сили оборони працюють на Сумському напрямку", - написав "Штірліц".

Зазначається, що ворожий штаб виявили під час аеророзвідки у населеному пункті Гоголевка. Аеророзвідники передали координати артилерії 106 окремої бригади тероборони.

Артилеристи вдарили точково. Результат атаки зафіксувала "пташка" з повітря.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати російських окупантів орієнтовно склали близько 281 090. 620 російських окупантів було ліквідовано за останню добу.

Також за добу ворог втрати 20 танків (4777 з початку повномасштабного вторгнення), 30 бойових броньованих машин (9082 загалом), 23 артилерійських системи (6666 загалом), 2 РСЗВ (806 загалом), 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня (загалом 5158), 35 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (9015 загалом) і 3 одиниці спеціальної техніки.

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