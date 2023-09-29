Попередньо, постраждалих було семеро, але для двох цей інцидент став летальним.

У тимчасово окупованому Севастополі (Крим) під час поминок одного з "мінуснутих" офіцерів ЧФ РФ отруїлися семеро людей. Двоє з них – померли.

Як повідомляють пропагандистські пабліки, причина отруєння - зіпсована риба. Поминки окупанта завершились подвійним похороном.

Як зазначають пропагандисти, це були поминки російського офіцера, який загинув внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту, що стався 22 вересня.

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"Імовірно, причина у зіпсованій рибі, яку подавали до столу в одному із ресторанів міста. Поминки перетворилися на ще один похорон", - йдеться у повідомленні.

Україна завдала удару по ЧФ РФ

Для атаки на штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі (тимчасово окупований Крим) ЗСУ застосували британські ракети Storm Shadow. Про це в день атаки (22 вересня) повідомляло видання Sky News. У коментарі журналістам представники Повітряних сил ЗСУ підтвердили факт використання даних ракет.

Пізніше глава ГУР України Кирило Буданов заявив, що в рамках атаки було ліквідовано щонайменше 9 осіб, серед них були генерали.

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