Курська область під інтенсивним обстрілом, кажуть російські джерела.

Російські ЗМІ стверджують, що українські війська нібито наблизилися до міста Суджа Курської області РФ. В районі тривають інтенсивні бої.

Як повідомляє російський проєкт "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на власні джерела, українська армія нібито вже "на підступах" до Суджі. Позиції мали захищати "кадирівці", але щось пішло не так.

"Хвалений "Ахмат" ретувався. Жителі Суджі намагаються виїхати до Курська. Курська область під інтенсивним обстрілом", - пише проєкт, додаючи відео, на якому видно момент обстрілу.

У РФ поскаржилися на атаку ЗСУ в Курській області

Як писав УНІАН, у вівторок, 6 серпня, в Росії заявили про спроби "прориву" кордону Збройними силами України в Курській області. Зокрема місцевий губернатор стверджує, що українські сили атакують на території Суджанського та Коренівського районів.

У російських Telegram-каналах повідомляють про численні руйнування в селищі Суджа. Стверджується, що ЗСУ нібито вдалося навіть прорватися на кількох одиницях бронетехніки. Там додають, що українська армія продовжує концентрувати війська на Сумському напрямку. Зазначається, що техніка перебуває в довколишніх лісових масивах.

Легіон "Свобода России" пише про бої в районі не тільки селища Суджа, а й біля Курилівки Курської області.

Міноборони РФ стверджує, що ЗСУ нібито "прорвали" кордон у Курській області. Наразі в цьому районі тривають інтенсивні бої. Туди відправляють резерви.

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