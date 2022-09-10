Говорити про те, що населений пункт "наш", можна лише коли він "зачищений та правоохоронними органами здійснено стабілізаційні заходи".

Зараз поширюється багато інформації про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності. Міноборони закликає не споживати неперевірену інформацію.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Дякуємо всім небайдужим, але ми самі впораємось з психологічним тиском на ворога! Не треба писати про кожен тимчасово окупований населений пункт, що він вже наш. На жаль, зараз мережами шириться багато інформації про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності. Серед так би мовити "звільнених" у ваших постах зустрічаються населені пункти, які лише частково контролюються ЗСУ і там тривають бої, а є навіть такі, звільнення яких немає в планах на найближчі дні", - написала вона.

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Маляр звертає увагу, що говорити про те, що населений пункт "наш", можна лише коли він "зачищений та правоохоронними органами здійснено стабілізаційні заходи".

"Тобто, якщо наші війська фізично зайшли в населений пункт, це ще не означає автоматично, що ми його контролюємо. Попереду ще можуть бути бої та чимало спеціальних заходів зі звільнення", - наголосила заступник міністра.

Вона навела приклад Балаклеї. "Кілька днів тому було повідомлення, що війська зайшли у місто. Сьогодні ми остаточно встановили у місті контроль, провели всі необхідні заходи та підняли прапор - про що теж були повідомлення на ресурсах Міноборони та ЗСУ", - зазначила вона.

За словами Маляр, щоб убезпечити себе від неправдивої інформації та не стати жертвою пустих сподівань, слід читати офіційні джерела всіх органів влади військової вертикалі.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня начальник об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що українські сили на півдні просунулись вглиб позицій ворога до кількох десятків кілометрів. Офіційно назви звільнених населених пунктів поки не оголошують через те, що ворог продовжує активну діяльність дистанційно.

За даними Генштабу, за останні дні ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області, зокрема й місто Балаклія.

Сьогодні, 10 вересня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що військовослужбовці Збройних сил України вже перебувають на околиці окупованого росіянами Лисичанська.

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