Військові попередили про загрозу застосування ударних дронів.

У Києві та декількох областях оголошено повітряну тривогу. В небі України зафіксовані ворожі дрони-камікадзе.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, у Київській, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Черкаській областях є загроза застосування ударних БПЛА.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" – наголосив начальник Київської МВА Сергій Попко.

Відео дня

Станом на 01:20 карта повітряних тривог виглядає так:

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Оновлено 01:44: На підступах до української столиці працює ППО:

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Атаки дронів по Україні

У ніч на 2 серпня російські окупаційні війська вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Ворог випустив 37 безпілотників.

У Повітряних силах ЗСУ фіксували пуск одразу декількох груп ударних безпілотників. Як стало відомо пізніше, росіяни запускали дрони з Курська, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Чауди (Крим). Більшість дронів спрямували на Київщину та Одещину.

Силам оборони вдалося збити 23 ворожих безпілотники. Зокрема, 11 дронів збили над Одещиною.

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