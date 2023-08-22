Ворог продовжує здійснювати артилерійські і мінометні обстріли, завдавати авіаційні удари, протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

Сили оборони України упродовж доби відбили атаки російських військ в районі Авдіївки та продовжують стримувати наступ ворога в районі Мар’їнки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Зазначається, що протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

Зокрема, як поінформували в Генштабі, на Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Берестове, Твердохлібове, Куп’янськ-Вузловий Харківської області, на Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Званівка, Веселе, Спірне, Федорівка Донецької області.

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"На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Іванівське, Диліївка Донецької області. На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Уманське Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Катеринівка, Антонівка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

На Шахтарському напрямку, як мовиться у зведенні Генштабу, ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного та Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

Крім того, на Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Єгорівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Червоне, Затишшя Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ромашкового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Нововоронцовка, Херсон, Комишани Херсонської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також, за даними Генштабу, протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області.

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