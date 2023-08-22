Сили оборони України стримують наступ російських загарбників на декількох напрямках лінії фронту.
"Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень", - йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.
Водночас на Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.
"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у зведенні.
Зазначається, що ворог обстрілював десятки раз населені пункти вздовж всієї лінії фронту, зокрема, й на Куп’янському, Лиманському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.
Війна в Україні - останні новини з фронту
Загальні бойові втрати противника станом на ранок 22 серпня орієнтовно склали близько 258 340 (+410) осіб.
Авіація Збройних сил України завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. бійці ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.
У Генштабі повідомили, що Сили оборони України знову здобули успіх в районі Роботиного на південному фронті.