Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Сили оборони України стримують наступ російських загарбників на декількох напрямках лінії фронту.

"Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень", - йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.

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Водночас на Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що ворог обстрілював десятки раз населені пункти вздовж всієї лінії фронту, зокрема, й на Куп’янському, Лиманському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Загальні бойові втрати противника станом на ранок 22 серпня орієнтовно склали близько 258 340 (+410) осіб.

Авіація Збройних сил України завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. бійці ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

У Генштабі повідомили, що Сили оборони України знову здобули успіх в районі Роботиного на південному фронті.

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