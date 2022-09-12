Україна переламала хід війни / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Україна переламала хід війни на свою користь, але поточний контрнаступ у якийсь момент закінчиться. Окупанти вибудують нову оборонну лінію, а місцями проведуть локальні штурми. ЗСУ потрібно буде організувати нові атаки, щоб звільнити всі території. У зв'язку з цим війна затягнеться до 2023 року.

До таких висновків прийшли аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) в новому традиційному звіті про ситуацію на фронті в Україні.

Українська влада демонстративно обговорювала підготовку до контрнаступу в Херсонській області, відволікаючи увагу окупантів від територій, де повинен був відбутися основний удар. Завдяки ретельній підготовці план спрацював. А однією з його складових стали атаки на ворожі логістичні лінії в Херсонській та Харківській області. Для цього ЗСУ ефективно застосовували HIMARS та інше західне озброєння.

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Карта бойових дій на Харківщині / фото ISW

На думку експертів, Україна переломила хід війни на свою користь. Тепер ЗСУ зможуть частіше диктувати характер і місце бойових дії. А Росія буде все більш неадекватно реагувати на тиск з боку українських захисників — як фізичний, так і психологічний.

При цьому в ISW підкреслили, що поточний контрнаступ не дозволить завершити війну. Рашисти в певний момент зможуть вибудувати нову оборонну лінію і навіть перейти до локальних штурмів. Україні знадобиться організувати ще одну серію наступальних дій для деокупації тимчасово захоплених територій. Саме тому війна затягнеться до 2023 року.

Карта бойових дій на Херсонщині / фото ISW

Інші важливі висновки зі звіту ISW

  • Росія зазнала великої оперативної поразки в Харківській області. ЗСУ відвоювали майже весь регіон у блискавичному контрнаступі. Українські сили просунулися в Вовчанськ і Великий Бурлук, а в Міноборони РФ підтвердили відведення військ з позицій на території всієї Харківщини.
  • На півдні тривають позиційні бої. ЗСУ завдають ударів по російських тилах — базах, складах і транспортних засобах.
  • РФ намагається компенсувати втрати всіма доступними способами для продовження війни в Україні.
  • Недавній контрнаступ, швидше за все, змусив рашистів перенести дати так званих "референдумів" для анексії тимчасово захоплених територій.

Нагадаємо, результати успішних атак українських захисників відбилися і на Луганській області. Окупанти з сім'ями втекли зі Сватового, де залишилася тільки так звана "народна міліція". А голова ЛОВА Сергій Гайдай сподівається на повне звільнення регіону.

Війна Російської Федерації проти України

  • 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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