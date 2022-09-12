Після стабілізації фронту ЗСУ доведеться починати нові атаки, у зв'язку з чим бойові дії затягнуться до 2023 року.

Україна переламала хід війни на свою користь, але поточний контрнаступ у якийсь момент закінчиться. Окупанти вибудують нову оборонну лінію, а місцями проведуть локальні штурми. ЗСУ потрібно буде організувати нові атаки, щоб звільнити всі території. У зв'язку з цим війна затягнеться до 2023 року.

До таких висновків прийшли аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) в новому традиційному звіті про ситуацію на фронті в Україні.

Українська влада демонстративно обговорювала підготовку до контрнаступу в Херсонській області, відволікаючи увагу окупантів від територій, де повинен був відбутися основний удар. Завдяки ретельній підготовці план спрацював. А однією з його складових стали атаки на ворожі логістичні лінії в Херсонській та Харківській області. Для цього ЗСУ ефективно застосовували HIMARS та інше західне озброєння.

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На думку експертів, Україна переломила хід війни на свою користь. Тепер ЗСУ зможуть частіше диктувати характер і місце бойових дії. А Росія буде все більш неадекватно реагувати на тиск з боку українських захисників — як фізичний, так і психологічний.

При цьому в ISW підкреслили, що поточний контрнаступ не дозволить завершити війну. Рашисти в певний момент зможуть вибудувати нову оборонну лінію і навіть перейти до локальних штурмів. Україні знадобиться організувати ще одну серію наступальних дій для деокупації тимчасово захоплених територій. Саме тому війна затягнеться до 2023 року.

Інші важливі висновки зі звіту ISW

Росія зазнала великої оперативної поразки в Харківській області. ЗСУ відвоювали майже весь регіон у блискавичному контрнаступі. Українські сили просунулися в Вовчанськ і Великий Бурлук, а в Міноборони РФ підтвердили відведення військ з позицій на території всієї Харківщини.

На півдні тривають позиційні бої. ЗСУ завдають ударів по російських тилах — базах, складах і транспортних засобах.

РФ намагається компенсувати втрати всіма доступними способами для продовження війни в Україні.

Недавній контрнаступ, швидше за все, змусив рашистів перенести дати так званих "референдумів" для анексії тимчасово захоплених територій.

Нагадаємо, результати успішних атак українських захисників відбилися і на Луганській області. Окупанти з сім'ями втекли зі Сватового, де залишилася тільки так звана "народна міліція". А голова ЛОВА Сергій Гайдай сподівається на повне звільнення регіону.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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