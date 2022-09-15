Силами оборони продовжується вогневе ураження транспортних шляхів для запобігання введенню в бій резервів РФ.

На півдні підрозділи ЗСУ унеможливили використання ворогом Каховського мосту.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 13.00.

Він зазначив, що Силами оборони продовжується вогневе ураження логістики і транспортних шляхів для запобігання введенню в бій резервів ворога.

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"Протягом ночі ракетно-артилерійськими підрозділами військ Сил оборони виконано понад 140 вогневих завдань, у тому числі по району зосередження живої сили та бойової техніки ворога у передмісті Херсона. Забезпечено стійкий вогневий контроль Каховського мосту, що унеможливлює його ремонт і використання", - сказав Назаров.

Наразі пыдтверджені за сьогодні втрати ворога: 12 військових та 7 одиниць автомобільної техніки. Решта втрат дорозвідуються.

У Чорному морі поблизу узбережжя Криму несуть бойове чергування 14 бойових кораблів, у тому числі – 4 носія крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 28 ракет та 3 великих десантні кораблі.

Контрнаступ ЗСУ триває в Херсонській області з кінця серпня. Наразі під вогневим контролем ЗСУ майже вся область, зазначила начальник об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

На думку військового оглядача Дениса Поповича, російські окупанти зроблять "жест доброї волі" в Херсоні, а потім назвуть це "передислокацією" військ.

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