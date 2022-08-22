Крім того, ворожа армія зменшилася щонайменше на 20 окупантів.

Минулої доби українські воїни на півдні знищили дві російські пускові установки С-300, корпусну самохідну гармату "Гіацинт-С" та самохідну гаубицю "Мста-С".

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

За попередніми даними, вороже військо зменшилося на 20 окупантів. Також знищено радіолокаційну станцію підсвітлення й наведення, мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів "Небо-М", 2 буксировані міномети 120-го калібру, 3 одиниці броньованої техніки.

Українська авіація завдала два удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки.

Крім того, зазначається, що ЗСУ "відкорегували пропускну спроможність Каховського мосту".

"В рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність Каховського мосту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня на Херсонщині українські військові влучили у Каховський міст, який російські окупанти щойно відновили.

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