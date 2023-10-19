Також знищено було, зокрема чотири розвідувальних безпілотника оперативно-тактичного рівня.

Збройні сили України протягом доби уразили пункти управління та важкі вогнеметні системи російських окупантів. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, з початком доби кремлівські терористичні війська завдали чергового ракетного удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по цивільному об’єкту у Миколаєві.

Крім того, окупанти застосували ударні безпілотники типу "Shahed-136/131" по півдню України, більшість з них була знищена протиповітряною обороною.

У Генштабі зауважили, що протягом доби ворог завдав вісім ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та по населених пунктах.

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Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Водночас авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по ворожому пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та чотири удари по зенітно-ракетних комплексах росіян.

"Також нашими захисниками було знищено чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділами ракетних військ було уражено пункт управління, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, дві важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та 13 артилерійських засобів противника.

Війна в Україні - втрати окупантів

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 19 жовтня, Генштаб заявив, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну було знищено вже орієнтовно 290 тис. 680 російських окупантів.

Серед втрат у їхній техніці за цей час, зокрема 4 тис. 992 танка, 9 тис. 437 бойових броньованих машин та 6 тис. 983 артилерійські системи.

Через успішні дії Збройних сил України, зокрема протиповітряної оборони, російська армія використовує розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 здалеку, не залітаючи в межі дії української ППО.

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