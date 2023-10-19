Також за добу знищено 11 ворожих танків, 17 ББМ, 39 артилерійських систем, чотири РСЗВ тощо.

За добу Збройні сили України знищили ще 630 російських загарбників.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 19 жовтня, орієнтовно склали 290 тис. 680 осіб. Упродовж доби Сили оборони ліквідували 630 російських окупантів.

Також в Генштабі поінформували про знищення чималої кількості ворожої техніки противника, зокрема:

Відео дня

танків ‒ 4 тис. 992 (+11);

бойових броньованих машин ‒ 9 тис. 437 (+17);

артилерійських систем – 6 тис. 983 (+39);

РСЗВ – 818 (+4);

засоби ППО ‒ 548 (+1);

літаків – 320 (+1);

гелікоптерів – 324 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 тис. 318 (+17);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 тис. 337 (+34);

спеціальна техніка ‒ 985 (+3).

Водночас кількість знищених крилатих ракет, кораблів, катерів та підводних човнів не змінилась.

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби на різних напрямках фронту відбулося близько 80 бойових зіткнень. ЗСУ стримали ворога та відбили всі атаки.

За даними аналітиків ISW, підрозділи двох бригад морської піхоти України, ймовірно, 17-18 жовтня висадилися на лівий берег Херсонської області, тимчасово зайнявши всю Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки. Станом на 18 жовтня загарбники контролювали лише південну частину Піщанівки.

Нещодавно ЗСУ перші в історії вдарили ракетами ATACMS по аеродромах.

Вас також можуть зацікавити новини: