За даними тг-каналів, нафтобаза, що горить, - АТ "Морський нафтовий термінал" - найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.

У тимчасово окупованій Феодосії в Криму попередньо після атаки БПЛА палає нафтобаза. Як пишуть російські тг-канали, перед пожежею жителі чули вибухи.

Місцева "влада" згодом підтвердила пожежу.

"Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС. Жертв і постраждалих немає. У Феодосію виїхав віцепрем'єр Ігор Михайличенко", - пише "радник глави Криму" Крючков із посиланням на "главу адміністрації Феодосії" Ігоря Ткаченка.

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Як пише Astra, нафтобаза, що горить, - АТ "Морський нафтовий термінал". Він є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Загалом на півострові два таких термінали, другий розташований у Севастополі.

При цьому раніше термінал уже атакували безпілотники ЗСУ - у березні 2024 року. Тоді відразу 4 безпілотники впали на території АТ "Морський нафтовий термінал". Було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. Ця ж нафтобаза вже зазнавала атак у грудні та листопаді минулого року.

Атаки українських БПЛА

У ніч на понеділок, 7 жовтня, в районі військового аеродрому "Саки" в Криму чули сім потужних вибухів. При цьому близько першої години ночі в районі аеродрому Бельбек виникла сильна пожежа.

Кілька днів тому українські безпілотники атакували військовий аеродром "Борисоглібськ" у Воронезькій області Росії. Як повідомили в СБУ, під ударом були склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного палива.

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