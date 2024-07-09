Наші воїни знищили зенітно-ракетні комплекси, командні пункти, аеродроми ворога.

Збройні сили України успішно використовували американські далекобійні ракети ATACMS, щоб атакувати ворожі об'єкті на території тимчасово окупованого Криму.

Як повідомив на брифінгу координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, українські військові знову довели, що можуть за допомогою західної підтримки стримувати найбільшу армію у Європі.

"Їхній успіх не обмежується лише фронтом. Україна застосувала надані США ударні ракети великої дальності ATACMS у Криму, знищивши російські зенітно-ракетні комплекси, командні пункти, аеродроми", - наголосив Кірбі.

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За словами координатора РНБ США, українські захисники потопили крилатими ракетами корабель у Севастопольському порту, і Чорноморський флот РФ був змушений покинути захоплений півострів.

Демілітаризація Криму

Україна активно використовує ракети ATACMS для знищення російських об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, ворожих систем С-400, пише Forbes.

У Le Monde заявили, що після прибуття американських ракет дальнього радіусу дії ATACMS українська армія почала знищувати російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму в рамках кампанії з блокування її логістичних маршруті.

Також не виключається, що ця кампанія з методичного знищення ППО Росії в Криму може в кінцевому підсумку відкрити коридори для F-16, щоб вони могли діяти на великій глибині.

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