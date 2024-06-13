За іронією долі, С-400 були розроблені як протиракети, але, очевидно, вони не працюють.

Україна активно використовує ракети ATACMS для знищення російських об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, ворожих систем С-400.

Про це пише Forbes. Наприклад, у середині травня українські військові випустили потужний залп із 10 ракет американського виробництва по російській базі Бельбек під Севастополем в окупованому Криму. Удар завдав чималих збитків окупантам – фотографії з землі підтвердили, що було знищено радар і дві пускові установки зенітної батареї С-400. Повідомлялося, що ракети також пошкодили чотири військові літаки на прилеглому військовому аеродромі.

Не дивно, що росіяни швидко замінили зруйновані компоненти С-400, але не так давно Україна знову вдарила по батареї С-400 у Бельбеку. Невстановлені боєприпаси – ймовірно, ті ж самі M39A1 ATACMS, обрушилися також на дві інші батареї ППО поблизу: ще одну С-400 і менш далекобійну – С-300.

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"Під час удару було використано щонайменше 10 ракет ATACMS, і російська система ППО не змогла перехопити жодної з них", – повідомили в українському Центрі оборонних стратегій.

Зазначалося, що було знищено два радари – по одному з батарей С-300 і С-400. Щодо третього радара інформація уточнювалася.

Бельбек стає пасткою на виснаження для кращої системи ППО російських ПКС. Україна знищує свіжі ракетні батареї приблизно так само швидко, як їх встигають розгортати, пише видання. Росіяни вже встигли втратити два командні пункти С-400, чотири радари і 16 пускових установок, що можуть підтвердити аналітики Oryx.

"Загалом, можливо, українські ракетні рейди знищили частини чотирьох або п'яти батарей С-400. За іронією долі, С-400 були розроблені як протиракети, але, очевидно, вони не працюють. (...) У російських ВКС є понад 50 батарей С-400. Але батареї марні для військових дій Росії в Україні, якщо вони не можуть витримати українські ракетні удари. Чим більше С-400 росіяни розмістять в Україні, тим більше С-400 вони, найімовірніше, втратять", – підкреслює Forbes.

Деякі російські спостерігачі побоюються, що очікуються набагато серйозніші атаки. Якщо українці дотримуються американської ударної доктрини, то спочатку завдаються удари по батареях ППО. Після цього в гру вступить "авіація на базі F-16, під крилами якої перебуває широкий спектр боєприпасів", заявив один із російських блогерів.

"Перші F-16 – колишні данські зразки – мають прибути в Україну найближчими тижнями. Не дивуйтеся, якщо винищувачі швидко почнуть завдавати ударів по російських базах у Криму. Базах, чия протиповітряна оборона постійно слабшає під шквальними ударами ракет ATACMS", – резюмує видання.

Російська ППО в Криму

Російські війська посилюють систему ППО в тимчасово окупованому Криму. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, росіяни розмістили в Криму новітні ЗРК С-500. Водночас незаконно збудований окупантами Керченський міст досі використовується у військових цілях.

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