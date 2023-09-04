Ганна Маляр зазначила, що Бахмутський напрямок залишається гарячим.

Захисники України на Бахмутському напрямку за час контрнаступу звільнили близько 47 квадратних кілометрів. Російські окупанти безуспішно намагаються повернути втрачені позиції.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що на сході динаміка локально змінюється, але цей напрямок залишається основним, зокрема росіяни намагаються наступати на Лиманському, Куп'янському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

За її словами, на Бахмутському напрямку гаряче - бої йдуть як на півдні, так і на півночі Бахмута. На північному фланзі протягом тижня було спекотно в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки. З початку контрнаступу ЗСУ вдалося звільнити 47 квадратних кілометрів, а лише за минулий тиждень в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки деокупували 3 квадратних кілометри.

Відео дня

Також вона вказала, що на сході інтенсивність боїв залишається колишньою, росіяни здійснюють близько 8 тисяч обстрілів на тиждень і використовують близько 400 тисяч боєприпасів.

Ситуація на фронті станом на 4 вересня - головні новини

За минулу добу українська авіація завдала дев'ять ударів по особовому складу, озброєнню росіян і військової техніки і п'ять - по ЗРК противника. У свою чергу підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 10 артилерійських засобів і один ЗРК.

Загальний бойові втрати армії РФ з 24 лютого 2022 року по 4 вересня 2023 року серед особового складу склали близько 265 120 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: