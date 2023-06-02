За цю добу 107 окупантів знищено, 126 зазнали поранення на Бахмутському напрямку.

Збройні сили України в Бахмуті досягли головного - виснажили і змусили ЧВК "Вагнер" втекти із величезними втратами. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Ми досягли головного: ми виснажили, вбили їх і заставили "Вагнер" втекти і ми зараз наносимо потужні удари по їхньому угрупуванню і війська, які заходять замість "Вагнера", м’яко кажучи, не дуже прагнуть це робити. Вони знають, що було з їх попередниками, їхній моральний стан далекий від оптимального", - сказав він.

Він також розповів, що наразі ворог свої ротаційні заходи в Бахмуті прикриває потужним вогнем. За цю добу ворог 450 разів бив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по українських позиціях, здійснив 6 авіанальотів.

Відео дня

"Ми не даємо ворогу спокійно проводити ротацію, наносимо удари - 107 окупантів знищено, 126 зазнали поранення, знищили ворожий БМП, 7 гармат, самохідну артилерійську установку "Піон", 3 польові склади з боєприпасами і 4 військових автомобілі", - сказав Череватий.

За його словами, низька західних ЗМІ "рознесла" слова ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина про начебто перемоги в Бахмуті, опублікувавши неймовірні втрати угруповання.

"Цифри різні у втратах "Вагнера" - і 60 тисяч і 100 тисяч. Проте багато хто сходиться у думці, що мінімум 20 тисяч вбитих при спробі взяти обласний центр це неймовірно багато", - пояснив речник.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в ЗСУ повідомили, що російські війська суттєво зменшили активність на Бахмутському напрямку фронту. За добу там зафіксували всього чотири боєзіткнення.

Один із західних чиновників на умовах анонімності сказав журналістам, що під час спроб захопити Бахмут Донецької області Росія втратила понад 60 тисяч військових убитими й пораненими.

Бої за невеличке місто Бахмут тривають із серпня 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: