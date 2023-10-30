Її відбиває Чорноморський флот.

Сьогодні вночі в окупованому Севастополі чути гучні звуки. Окупаційна влада заявила про атаку безпілотних літальних апаратів.

О 03:18 гауляйтер окупованого міста Михайло Развожаєв повідомив у своєму Telegram-каналі, що на зовнішньому рейді працює Чорноморський флот Російської Федерації.

"Гучні звуки - це на зовнішньому рейді над акваторією. За попередньою інформацією, Чорноморський флот відбиває атаку БПЛА", - написав він.

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Нагадаємо, що минулої ночі в російському Міністерстві оборони відзвітували про збиття 36 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. Їх нібито збили над акваторією Чорного моря і північно-західною частиною окупованого півострова.

24 жовтня в мережі повідомили, що у місті стався потужний вибух, від якого вибуховою хвилею людям повибивало вікна. Вони скаржилися, що в місті не оголошували повітряну тривогу.

Пізніше в пабліках з'явився пост про те, що російські військові об'єкти намагалися атакувати як мінімум дві ракети. При цьому гауляйтер Развожаєв запевняв, що це були "штатні заходи з використанням реактивних бомбометів". Також він заявив, що окупанти посадили дрон, який здетонував у полі.

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