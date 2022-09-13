Окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямку Любомирівки та Безіменного, але зазнали втрат і відступили.

Збройні сили України завдали ударів по районах зосередження ворожого озброєння на окупованій частині півдня країни, знищено майже 60 російських загарбників.

Як повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook, обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контрольована.

Сили оборони України продовжують ведення активних дій та відтискання ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Водночас, ворог продовжує намагання підтягнути запаси боєприпасів та резервів живої сили, вишукує альтернативні шляхи доставки озброєння та техніки.

"Протягом бойового дня веденням штурмових дій у напрямках з Тернових Под на Любомирівку та із Чкалового на Безіменне противник намагався покращити тактичне положення силами від двох взводів до роти за підтримки танків. В обох випадках успіху не мав, зазнав втрат та відступив", - йдеться у зведенні.

Також протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські та мінометні обстріли наших позицій, ворожа авіація нанесла 15 ударів.

"Незважаючи на це, наші підрозділи утримують займані рубежі, відповідають вогневим ураженням та відбивають спроби противника покращити тактичне положення", - йдеться у зведенні.

При цьому, українською авіацією нанесено 2 удари по силах противника в районі Новопетрівки на Херсонщині.

Також українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 300 вогневих завдань.

"Ураження спрямовувалися на 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління, станцію радіоелектронной боротьби", - сказано у зведенні.

Як наголошується у зведенні, з метою "розвіювання окупаційних міфів про відновлення мостів, вогневим контролем, застосованим по Антонівському мосту, вкотре було закріплено його непридатність до використання".

"Ворог втратив 59 рашистів, танк, 5 гаубиціь152-го калібру, в тому числі і самохідних - "Мста-Б" і "Мста-С", командно-штабну машину і машину управління, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки", - наголошується у зведенні.

В Чорному морі, поблизу узбережжя тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим маневрують 12 бойових кораблів, серед яких 4 носії понад 30 крилатих "Калібрів".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про успіхи ЗСУ у звільненні окупованих територій.

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