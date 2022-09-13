Зокрема, Су-34 ($36 мільйонів) та "Зоопарк-1М" ($25 мільйонів).

Під час контрнаступу Збройних Сил України в період з 6 по 11 вересня російські війська втратили техніки на більш ніж 670 мільйонів доларів.

Такі дані наводить Forbes.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, нашими воїнами було знищено 2850 окупантів та 590 одиниць техніки. Її вартість Forbes оцінює у більш ніж 670 мільйонів доларів.

Відео дня

Значну частину техніки ліквідували в ході контрнаступу на Харківщині. Ворожі втрати становили 86 танків та 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів та 46 одиниць іншої техніки.

Найдорожчою втратою росіян став комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" ($57 мільйонів), який наші воїни знищили в Запорізькій області.

У Харківській області загарбники втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 ($36 мільйонів) та контрбатарейну радіолокаційну систему "Зоопарк-1М" ($25 мільйонів).

Водночас аналітики проекту Oryx повідомляють, що з 6 по 10 вересня українські військові захопили 129 одиниць техніки. Forbes оцінює її в $104 мільйони.

Раніше повідомлялося, що з початку вересня й до сьогодні українська армія звільнила понад 6 тисяч квадратних кілометрів території.

Вас також можуть зацікавити новини: