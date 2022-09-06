Російське командування розгублено.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що українська армія веде контрнаступальні дії на двох напрямках.

Про це він сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, зараз зійшлися "нездатність російської армії наступати і здатність української контрнаступати".

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"Ми одночасно в двох місцях вже виражено ведемо контрнаступальні дії. Схід же не замість півдня. І схід, і південь. І все триває, наші тиснуть, тиснуть дуже сильно. І, звичайно, російське командування розгублено. А чому в двох місцях? Тому що ми не даємо їм маневрувати резервами, за рахунок одного напрямку посилювати інший", - додав Арестович.

Радник Офісу президента не вірить, що Росія ще зможе перехопити стратегічну ініціативу в цій війні. За його словами, вона вичерпана.

Також він повідомив, що в одному з міст сталася "сильна біда з російськими військами". Назва міста він не став озвучувати, оскільки спочатку це повинен зробити Генеральний штаб ЗСУ.

"Вони сильно втекли на схід, зовсім далеко", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили деякі населені пункти на півдні України.

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