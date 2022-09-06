Українські воїни хочуть послабити логістичні можливості ворога.

Українські воїни точково б'ють по скупченню живої сили та техніки, командних центрах і вузлах матеріально-технічного забезпечення РФ на півдні, послаблюючи логістичні можливості противника.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Український контрнаступ відчутно погіршує матеріально-технічний та адміністративний потенціал Росії на окупованому півдні України", - констатували аналітики. Відео дня

Контрнаступальні дії українських воїнів перешкодили планам Росії провести "референдуми" на окупованих територіях. Усі процеси зупинено "з міркувань безпеки".

"Українські війська мають намір повільно скорочувати можливості російського тактичного та оперативного рівня в Херсонській області, і це, ймовірно, матиме значний вплив на адміністративні та бюрократичні можливості окупантів", - зазначили в ISW.

Нагадаємо, що 29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу сил на півдні. У перші дні захисникам вдалося посунути лінію фронту, констатували в британській розвідці.

Радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що звільнення окупованих територій на півдні буде довгим і дуже важким процесом.

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