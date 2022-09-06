Українські захисники дуже серйозно стежать за тим, щоб звільнені населені пункти не піддавалися масованим артилерійським і авіаційним ударам з боку противника.

ЗСУ відбили деякі населені пункти на півдні України. Однак, про звільнені території повідомлять пізніше, щоб не піддавати їх масованим ударам з боку окупантів.

Про це заявила голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Freedom.

За її словами, наразі готується офіційне повідомлення.

"Ми продовжуємо позиційні бої, є території, які нами вже звільнені, і є розрахунковий час оголошення цих територій такими, які вже повністю під юрисдикцією України. Тому давайте ще трішечки почекаємо, ми готуємо повідомлення офіційне на цей рахунок", - сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що військові дуже серйозно стежать за тим, щоб звільнені населені пункти не піддавалися масованим артилерійським і авіаційним ударам з боку противника.

Гуменюк додала, що окупанти після себе залишають заміновані території та об'єкти.

"І це одна з основних загроз для тих жителів, які, можливо, поспішають повертатися на ці території. Тому ми не поспішаємо оголошувати про звільнення тих чи інших населених пунктів, щоб провести ретельну зачистку і від диверсійних груп, і від таких "сюрпризів", - підсумувала вона.

Нагадаємо, російські окупанти рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Противникам, зокрема, вдалося взяти під контроль Херсон. Збройні Сили України дають гідну відсіч супротивникам, під Херсоном з ладу були виведені низка мостів.

Наприкінці серпня стало відомо, що ЗСУ на Херсонщині почали контрнаступальні дії, противник несе серйозні втрати. 6 вересня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на півдні нашої країни були знищені 35 супротивників і чотири ворожих бойових машини піхоти.

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