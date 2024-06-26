ЗСУ вибили окупантів з мікрорайону 'Канал' в Часовому Яру, - Bild

Раніше ЗС РФ намагалися обійти його з флангів та атакувати напряму.

ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області і вибили ЗС РФ із мікрорайону "Канал".

Про це заявив аналітик Bild Юліан Рьопке. За його словами, українські воїни провели вдалу операцію та вибили окупантів з житлового кварталу.

Битва за Часів Яр триває вже кілька місяців. Місто стоїть на пагорбах, до того ж відокремлене від російських сил водним каналом Сіверський Донець – Донбас. На сході за каналом знаходиться житловий мікрорайон "Канал" із багатоквартирними будинками. Раніше ЗС РФ намагалися обійти його з флангів та атакувати напряму. На якийсь час їм вдалося зайняти зруйновані будівлі. Але тепер ЗСУ контратакували та вибили росіян звідти.

Відео дня

"Українська армія відбила (або ніколи не втрачала) кілька вулиць у мікрорайоні "Канал" у Часовому Яру", - повідомляє Рьопке.

За його словами, російські війська також безуспішно контратакують селище Калинівка на північ від "Каналу". Раніше вони захопили його та підійшли до каналу Сіверський Донець — Донбас, але потім були відкинуті.

Часів Яр - останні новини

Раніше військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов заявив, що російські окупанти наступають на Часів Яр з нового напрямку, а саме з боку Горлівки на Шуми, Нью-Йорк.

"Останній тиждень ворожі штурми відбуваються постійно, це ви можете бачити з офіційних зведень. Немає жодної хвилини зараз, щоб ніде не відбувався штурм, щоб була якась пауза. Трохи вони втискають голови в плечі, коли наші завдають ударів з градів та арти. Тоді трохи все завмирає, а потім штурм продовжується", - зазначив воїн.

Також Сазонов раніше повідомляв, що в район Часового Яру вже місяць не возять вантажі трасою Покровськ-Костянтинівка, адже вона постійно прострілюється російськими військами. Водночас він спростував твердження про те, що траса Покровськ-Костянтинівка - це "дорога життя", на якій нібито тримається вся логістика ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: