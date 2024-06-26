ЗСУ вибили окупантів з мікрорайону 'Канал' в Часовому Яру, - Bild

ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області і вибили ЗС РФ із мікрорайону "Канал".
Про це заявив аналітик Bild Юліан Рьопке. За його словами, українські воїни провели вдалу операцію та вибили окупантів з житлового кварталу.
Битва за Часів Яр триває вже кілька місяців. Місто стоїть на пагорбах, до того ж відокремлене від російських сил водним каналом Сіверський Донець – Донбас. На сході за каналом знаходиться житловий мікрорайон "Канал" із багатоквартирними будинками. Раніше ЗС РФ намагалися обійти його з флангів та атакувати напряму. На якийсь час їм вдалося зайняти зруйновані будівлі. Але тепер ЗСУ контратакували та вибили росіян звідти.
"Українська армія відбила (або ніколи не втрачала) кілька вулиць у мікрорайоні "Канал" у Часовому Яру", - повідомляє Рьопке.
За його словами, російські війська також безуспішно контратакують селище Калинівка на північ від "Каналу". Раніше вони захопили його та підійшли до каналу Сіверський Донець — Донбас, але потім були відкинуті.
Часів Яр - останні новини
Раніше військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов заявив, що російські окупанти наступають на Часів Яр з нового напрямку, а саме з боку Горлівки на Шуми, Нью-Йорк.
"Останній тиждень ворожі штурми відбуваються постійно, це ви можете бачити з офіційних зведень. Немає жодної хвилини зараз, щоб ніде не відбувався штурм, щоб була якась пауза. Трохи вони втискають голови в плечі, коли наші завдають ударів з градів та арти. Тоді трохи все завмирає, а потім штурм продовжується", - зазначив воїн.
Також Сазонов раніше повідомляв, що в район Часового Яру вже місяць не возять вантажі трасою Покровськ-Костянтинівка, адже вона постійно прострілюється російськими військами. Водночас він спростував твердження про те, що траса Покровськ-Костянтинівка - це "дорога життя", на якій нібито тримається вся логістика ЗСУ.