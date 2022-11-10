Українські захисники вже оприлюднили відео зі звільненого міста.

Українська армія взяла під контроль місто Снігурівка Миколаївської області.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Крім цього українські бійці записали відео зі звільненої Снігурівки.

Відео дня

"10 листопада 2022 року було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону", - коментує один із військових на відео.

З відео чутно, як українським захисникам аплодують місцеві жителі.

Зазначимо, що наразі офіційного підтвердження звільнення міста поки немає.

Ситуація у Снігурівці

5 жовтня місто Снігурівка Миколаївської області, за непідтвердженими відомостями, покинули російські офіцери, але інші військові там залишилися.

Російські окупанти захопили Снігурівку у березні. Це місто – залізничний вузол.

Ситуація на Півдні України

9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін оголосив, що його армія залишає правий берег Херсонської області. Відповідно, обласний центр, місто Херсон, російські окупанти теж покинуть.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав мешканців області не розголошувати інформацію про дії ЗСУ.

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