Росія застосувала стратегічну авіацію.

По півдню ворог завдав ударів з літаків стратегічної авіації ракетами Х-101 та "Калібрами".

Зазначається, що сьогодні під час масованих ракетно-дронових атак по Україні ворог завдав удар по об’єктах критичної інфраструктури Кіровоградщини, Криворіжжя та Вінничини. Тривають роботи з відновлення. Жертв немає. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"З літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було здійснено пуски крилатих ракет Х-101 з напрямку Каспійського моря та з Ростовської області. З акваторії Чорного моря зафіксовано пуски крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на півдні 22 крилаті ракети збито силами та засобами протиповітряної оборони, ще 1– підрозділом Сухопутних військ. Зокрема, 12 ракет знищено над Миколаївщиною, 7 – над Херсонщиною, 2 - над Дніпропетровщиною, по 1 над Одещиною і Вінничиною.

За уточненими даними, над Одещиною збито 1 дрон-камікадзе типу "Shahed-136", над Миколаївською областю – 9 таких дронів. Також над Херсонщиною знищено ударно-розвідувальний безпілотник ворога типу "Оріон".

Нова хвиля ракетного терору Росії: що відбулося 15 листопада

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 листопада, Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні, яка тривала майже 4 години. В результаті уражено близько 15 енергетичних об’єктів в різних областях, відключено понад 7 млн абонентів у 17 областях та м. Києві.

Енергетики розпочали екстрені відключення світла майже по всій Україні. В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".

Раніше начальник Одеської ОВА Максим Марченко повідомляв, що над Одещиною збито 8 дронів-камікадзе.