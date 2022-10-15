Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Українські війська відбили атаки ворога поблизу 11 населених пунктів на трьох напрямках.

Про йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

"Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей", - розповіли у Генштабі.

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Також ворог обстрілює позиції українських військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

"Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове на Краматорському напрямку, Яковлівка, Берестове, Бахмут, Бахмутське та Опитне на Бахмутському напрямку, Красногорівка, Невельське, Первомайське, Мар’їнка та Перемога на Авдіївському напрямку", - йдеться у зведенні.

Контрнаступ ЗСУ

Збройні сили України продовжують відтісняти ворога на Херсонщині, де він вже змінює рубежі оборони на більш глибокі. Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв. км території на Херсонському напрямку.

Збройні сили України у період з 1 по 6 жовтня звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області.

Також триває звільнення Харківської області. Крім того голова Луганської ОВА також оголосив про початок деокупації області.

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