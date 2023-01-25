Українські військові знищили СУ-25, а також три ударних російських вертольоти КА-52.

За минулу добу захисники України відбили чимало атак російських окупантів на Донбасі. Окрім цього, наші військові потужно вдарили по рашистах й знищили чимало ворожих "пташок", йдеться по літак та три вертольоти.

"Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Новобахмутівка, Красногорівка, Мар’їнка і Чарівне на Донеччині", - повідомив у новому зведенні речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун.

Ворог зазнає численних втрат, але не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. А на Куп'янському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

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Українська авіація за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження противника. Також вона тричі вдарила по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

"У той же час наші захисники знищили СУ-25, 3 ударних російських вертольоти КА-52, 3 БПЛА типу "Орлан", 1 - типу "Мерлін" та 1 БПлА типу "Ланцет". Артилеристи та ракетники уразили пункт управління противника та 9 районів зосередження окупантів", - йдеться у зведенні.

Втрати РФ в Україні

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу ЗСУ відправили до пекла майже 700 окупантів. Також стало відомо, що вчора наші Повітряні сили знищили три вертольоти ворога за півгодини.

Також повідомлялося, що на одному з напрямків окупанти потрапили в пастку снайперів. ЗСУ накрили вогнем і тих, хто втік допомагати. 24 січня у Маріуполі захисники України вдарили по казармі з 200 окупантами. Встановити кількість втрат ворога поки не можливо.

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