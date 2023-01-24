В Україні немає хвиль мобілізації, зазначив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ нашої армії.

Передусім в Україні мобілізують тих, хто може працювати з новими зразками озброєння, які надані західними партнерами.

Про те, як зараз триває мобілізація в Україні 2023, розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач. "Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. Насамперед мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями", - зазначив він.

Горбач наголосив, що мобілізація почалася 24 лютого минулого року і постійно триває, ніяких хвиль мобілізації немає.

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"У більшості випадків громадяни сьогодні викликаються до територіальних центрів комплектування з метою уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію громадянина ухвалюється після висновку медичної комісії про придатність до військової служби", - повідомив він.

При цьому Горбач додав, що особовий склад, який раніше не проходив служби, призивається до навчальних центрів, де відбувається навчання за визначеними спеціальностями. Потім призовники прибувають до військових частин на конкретні посади.

Горбач зазначає, що громадяни, які мобілізуються з досвідом військової служби і нетривалою перервою у проходженні служби, можуть відправлятися одразу до бойових військових частин.

"Сьогоднішній етап є вирішальним для нас і наших нащадків. Захистити нашу державу від агресора - обов’язок кожного", - зазначив начальник управління персоналу.

Мобілізація в Україні - що треба знати

24 лютого РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. В нашій країні було запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію. 15 березня минулого року повідомлялося про запуск другої хвилі мобілізації. Варто зазначити, що загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані особи віком від 18 до 60 років.

Військовий експерт Олег Жданов попереджав, що посилення мобілізаційних заходів в Україні можливе у разі підготовки до відбиття ймовірного наступу військ Росії.

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