Окупанти протягом доби завдали 23 авіаційних та 4 ракетних удари, 2 з яких - по цивільних об’єктах міста Харкова.

Сили оборони України відбили атаки ворога в низці населених пунктів Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 06:00.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині", - сказано в повідомленні.

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В Генштабі зазначають, що російські окупанти протягом минулої доби завдали 23 авіаційних та 4 ракетних удари, 2 з яких - по цивільних об’єктах міста Харкова. "Також ворог здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по житлових кварталах, є загиблі серед мирного населення", - сказано в повідомленні .

В Генштабі зазначають, що на кордоні з Білоруссю ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Також окупанти обстрілювали населені пункти Харківської, Сумської, Херсонської областей і місто Херсон.

Війна в Україні: свіжі дані

Вчора зранку ворог обстріляв центр Херсона.

Вдень голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що місто повністю залишилося знеструмленим через ворожі обстріли, при цьому російські окупанти продовжують гатити по Херсону. Він додав, що за першої можливості енергетики почнуть відновлювати електромережі.

Червоний хрест України повідомив у Facebook, що під час масованого обстрілу Херсону, загинула волонтерка Загону швидкого реагування Червоного Хреста України. Снаряд влучив неподалік будівлі Херсонської обласної організації Червоного Хреста України, де в цей час проходила видача гуманітарної допомоги. 39-річна волонтерка загинула на місці, отримавши уламкові поранення несумісні з життям, в волонтерки залишилось двоє дітей.

Також на місці загинув 70-річний чоловік, який отримував гуманітарну допомогу, є поранені.

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