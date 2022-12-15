Вороги й надалі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти в Україні нарощують сили на Куп’янському та Запорізькому напрямках.

Супротивник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Бахмутському напрямках, про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому - нарощує угруповання", - розповіли у Генштабі.

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Зазначається, що на інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції українських військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

"Протягом доби російські окупанти завдали два ракетних удари, а також здійснили понад п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона, є загиблі серед мирних жителів", - йдеться у зведенні.

Також у Генштабі додали, що наразі триває нарощування авіаційного угруповання та підрозділів збройних сил РФ на території Білорусі.

Війна в Україні 2022 - що треба знати

Вранці 15 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж доби наші воїни відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Бахмут, Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Соледар та Мар’їнка Донецької області.

Міністр оборони України Олексій Резніков попередив, що взимку РФ буде вдаватися до ескалації війни проти нашої держави. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний певен, що українська держава здатна перемогти Росію.

На початку грудня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що програш РФ у війні - це вже вирішене питання.

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