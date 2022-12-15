Обстріл об'єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста триває.

В четвер, 15 грудня, російські загарбники здійснили черговий зухвалий обстріл Херсона. Внаслідок атаки місто повністю знеструмлене.

Як сповістив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, за першої можливості енергетики почнуть відновлювати електромережі.

"Херсон повністю знеструмлений через ворожі обстріли. Триває сильний обстріл об'єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста", – зазначив голова ОВА.

Відео дня

Обстріл Херсона 15 грудня

Після деокупації захоплених росіянами населених пунктів на правобережжі Херсонщини ворог не припиняє обстріли звільнених територій.

Зокрема, вранці у четвер, 15 грудня, російські загарбники завдали удару по центру Херсона. Снаряд влучив поблизу будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована днем раніше.

За інформацією обласного терцентру екстреної медицини та медицини катастроф, снаряд потрапив у місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги. Загинули 32-річна парамедикиня та 70-річний чоловік, який, ймовірно, прийшов у пункт за допомогою. Ще двоє людей (44-річна жінка та 38-річний чоловік) поранені.

Вас також можуть зацікавити новини: