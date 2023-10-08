Росіяни знову безуспішно намагалися повернутися на позиції в районі Андріївки.

Упродовж минулої доби російські окупаційні війська здійснили майже півсотні безуспішних атак на українські позиції одразу на кількох напрямках та знову зазнали невдач у спробах повернутися на свої позиції в районі Андріївки, що під Бахмутом.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні України, а також наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Там ЗСУ знищують загарбників, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. Зокрема, впродовж минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень з ворогом.

Так, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, на Лиманському - 6 атак в районі Макіївки Луганської області, а на Шахтарському - близько 10 атак в районах Водяного та Золотої Ниви Донецької області.

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Крім того, на Бахмутському напрямку росіяни вчергове безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках російські окупанти здійснили понад 20 невдалих атак в районах Авдіїївки, Первомайського, Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

Тим часом, на Херсонському напрямку українські сили оборони наразі ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади росіян та успішно уражають їхні тили.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 жовтня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку ЗСУ мають успіхи північніше Копанів та Новопрокопівки.

За словами Тарнавського, на цьому напрямку втрати росіян різко зросли. Зокрема, за добу вдалося ліквідувати 338 російських окупантів та 52 одиниці їхньої техніки та озброєння.

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