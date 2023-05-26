Аналітики відзначили, що на кадрах з геолокацією видно, як українські сили відбивають позиції на східній околиці Спірного.

Російські війська намагаються захопити решту Луганської області і для цього продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і південніше Кремінної.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Окупанти вели безуспішні наступальні операції в районі населених пунктів Масютівка Харківської області за 13 км на північний схід від Куп'янська та Білогорівка Луганської області за 12 км на південь від Кремінної.

Аналітики зазначили, що на кадрах з геолокацією видно, як українські сили відбивають позиції на східній околиці Спірного в 25 км на південь від Кремінної, проте коли саме відбулися бої невідомо.

Відео дня

За деякими даними в даний час в районі Білогорівки і Спірного тривають позиційні бої, а 24 травня російські окупанти не вели наступальних дій в районі Кремінної.

Ситуація в Луганській області

Одна з цілей окупантів полягає в тому, щоб повністю захопити територію Луганської області, проте їм це не вдається. Навіть не дивлячись на те, що під Кремінною з ВСУ б'ються чеченці, регулярні війська РФ, терористи "ЛНР" їм не вдається нічого зробити.

При цьому на окупованій частині області росіяни проводять примусову паспортизацію місцевого населення і виловлюють чоловіків для відправки на фронт.

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