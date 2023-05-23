Російські війська просунулися до фільтраційної станції на південно-східній околиці Білогорівки біля Кремінної.

Російські окупанти продовжували обмежені наземні атаки на Куп'янському напрямку. Зокрема, вони вели безуспішні наступальні дії в напрямку Масютівки в 13 км на північний схід від Куп'янська.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). У звіті наголошується, що за заявами російського міноборони, підрозділи Західної групи військ нібито зупинили три українські диверсійно-розвідувальні групи приблизно в 20 км на південний схід від Куп'янська.Також росіяни повідомили, що ЗСУ нібито можуть готуватися до атаки позицій російської 1-ї гвардійської танкової армії і 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу на цій ділянці фронту.

Крім того, як повідомили аналітики, російські сили продовжували наземні атаки і поступово просувалися на південь від Кремінної. На кадрах з геолокацією видно, що російські війська просунулися до фільтраційної станції на південно-східній околиці Білогорівки, яка знаходиться в 13 км на південь від Кремінної.

Відео дня

Безуспішні наступальні операції окупанти вели в районі Івано-Дарівки за 23 км на південь від Кремінної.

Ситуація в Луганській області

У районі Кремінної постійно йдуть бої. Також напружена ситуація спостерігається і біля Сватового. Там проти ЗСУ воюють бойовики Л/ДНР, чеченські найманці та кадрові російські військові.

При цьому ЗСУ завдають прицільних ударів по об'єктах окупантів у тилу в Луганській області.

15 травня в Інституті вивчення війни повідомляли, що частини російської 1-ї гвардійської танкової армії (Західний військовий округ) встановили перші рубежі оборони уздовж залізниці біля Новоселівського, а самі покинули цей населений пункт.

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