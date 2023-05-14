За деякими даними, окупанти продовжували наступальні операції в районі Кремінної.

Російські окупанти продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і на північний захід від Сватового.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що за даними українського Генштабу, окупанти намагалися поліпшити свої тактичні позиції і провели безуспішні наступальні операції в районі населених пунктів Масютівка Харківської області (13 км на північний схід від Куп'янська) і Новоселівське (14 км на північний захід від Сватового) і Стельмахівка (15 км на захід від Сватового) в Луганській області.

За деякими даними, окупанти продовжували наступальні операції в районі Кремінної. Зокрема російський наступ вівся в районі Григорівки (11 км на південь від Кремінної), а в районі Діброви (5 км на північний захід від Кремінної) йшли запеклі бої.

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Також у звіті наводяться дані Генштабу України про те, що російські війська 13 травня не вели наступальних операцій в районі Кремінної.

Ситуація в Луганській області

У районах Кремінної та Сватового постійно йдуть бої. Там проти наших військових воюють бойовики Л/ДНР, чеченські найманці та кадрові російські військові.

Раніше в ISW неодноразово повідомляли, що ЗСУ завдають прицільних ударів по об'єктах окупантів у тилу в Луганській області.

А сьогодні український Генштаб повідомив, що для поповнення дефіциту живої сили окупанти звозять партії російських зеків в захоплену частину Луганської області. Там вони пройдуть курс загальновійськової підготовки і відправляться воювати.

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