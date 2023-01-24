Захисники України відправили до пекла новую партію рашистів. Так, за минулу добу вони ліквідували майже 700 окупантів.
Генштаб Збройних Сил України повідомляє про нові втрати Росії в України. Відомо, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 січня 20223 року орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 122 тис 170 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3152 (+2) одиниці,
- бойових броньованих машин ‒ 6284 (+8),
- артилерійських систем – 2148 (+2),
- РСЗВ – 448 (+1),
- засобів ППО ‒ 220,
- літаків – 289 (+2),
- гелікоптерів – 281 (+4),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1897 (+3),
- крилатих ракет ‒ 749,
- кораблів /катерів ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8),
- спеціальної техніки ‒ 194 (+1).
Війна в Україні: останні новини з фронту
Учора президент України Володимир Зеленський розповів, що битва за Донбас і південь триває. Ми знаємо, як відповідати ворогові, наголосив він. Військовий експерт Самусь також розповів, що у Кремля не вистачить ресурсів для здійснення своїх планів, тому що нафтове ембарго позбавить РФ грошей для ведення війни. За його словами, у росіян залишилося близько півроку, щоб реалізувати будь-які плани, тому що далі відбудеться катастрофічне падіння російської економіки через обмеження нафтогазового сектору.
Між тим на Донбасі вже "тривожно". Окупанти почали евакуацію з Луганська та бояться виходити з тилу, повідомив вранці Генштаб ЗСУ. За інформацією ISW, найманці Пригожина зазнають колосальних втрат на фронті. ПВК використовує ув'язнених як гарматне м’ясо в дуже виснажливих наступальних операціях.