Окрім цього, за добу ворог втратив чимало техніки.

Захисники України відправили до пекла новую партію рашистів. Так, за минулу добу вони ліквідували майже 700 окупантів.

Генштаб Збройних Сил України повідомляє про нові втрати Росії в України. Відомо, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 січня 20223 року орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 122 тис 170 (+690) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3152 (+2) одиниці,

бойових броньованих машин ‒ 6284 (+8),

артилерійських систем – 2148 (+2),

РСЗВ – 448 (+1),

засобів ППО ‒ 220,

літаків – 289 (+2),

гелікоптерів – 281 (+4),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1897 (+3),

крилатих ракет ‒ 749,

кораблів /катерів ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8),

спеціальної техніки ‒ 194 (+1).

Війна в Україні: останні новини з фронту

Учора президент України Володимир Зеленський розповів, що битва за Донбас і південь триває. Ми знаємо, як відповідати ворогові, наголосив він. Військовий експерт Самусь також розповів, що у Кремля не вистачить ресурсів для здійснення своїх планів, тому що нафтове ембарго позбавить РФ грошей для ведення війни. За його словами, у росіян залишилося близько півроку, щоб реалізувати будь-які плани, тому що далі відбудеться катастрофічне падіння російської економіки через обмеження нафтогазового сектору.

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Між тим на Донбасі вже "тривожно". Окупанти почали евакуацію з Луганська та бояться виходити з тилу, повідомив вранці Генштаб ЗСУ. За інформацією ISW, найманці Пригожина зазнають колосальних втрат на фронті. ПВК використовує ув'язнених як гарматне м’ясо в дуже виснажливих наступальних операціях.

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