За даними аналітиків, Путін знову зосередився на регулярній армії.

Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин втратив владу і авторитет в очах президента Росії Володимира Путіна через невдалі спроби захопити Бахмут.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що "зірка Пригожина почала заходити".

На їхню думку, Путін, ймовірно, звернувся до нього та генерала армії Сергія Суровікіна, щоб перший завоював якомога більше територій, а другий - морально зламав українців масованими ракетними обстрілами.

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"Обидві спроби зазнали невдачі, оскільки спроби Пригожина захопити Бахмут завершилися, а повітряна кампанія Суровікіна зробила не більше, ніж завдала страждань українським мирним жителям, витративши більшість російських запасів високоточних ракет", - пояснили в ISW.

Однак сам Пригожин вирішив, що має достатній авторитет, щоб кинути виклик міністру оборони Росії Сергію Шойгу за першість в військових справах. Аналітики такі надії вважають марними, оскільки Путін знову зосередився на регулярній армії.

Євген Пригожин: конфлікти з Міноборони РФ

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що у Росії падає довіра до армії через інформаційну війну, яку веде Пригожин. На думку експерта, власник ПВК таким чином сподівається потрапити до Думи.

У ЗМІ вже неодноразово з'являлася інформація про те, що Пригожин конфліктує з командуванням РФ. 13 січня в російській "лізі захисту інтересів ветеранів локальних воєн і військових конфліктів" розкритикували Міноборони РФ і заявили, що всі так звані "заслуги" окупантів в Соледарі належать саме "вагнерівцям".

Після цього Пригожин чи не вперше публічно вступив у конфронтацію з російським Міноборони. Він заявив, що у його бойовиків "постійно намагаються вкрасти перемогу".

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