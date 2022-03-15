Втрати ворога підраховуються.

Окупанти намагалися піти штурмом на Харків, але Збройні сили України відкинули ворога за межі його попередніх позицій.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом. Пообіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П'ятихаток. Збройні сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій", - мовиться у дописі.

Крім того, зазначається, що у першій половині дня запекло билися з окупантами і в Руських Тишках. "Зіткнення тривало більше години. Наші українські бійці Збройних сил так само змусили противника відступити на попередні позиції", - написав Синєгубов.

Втрати ворога підраховуються, додав він.

Що передувало

У Генеральному штабі Збройних сил України сьогодні зазначили, що російські окупанти планують посилити угруповання своїх військ на Харківському напрямку.

Крім того, окупаційні війська продовжили завдавати ракетно-бомбові удари, обстріли з артилерії та танків цивільної інфраструктури і населених пунктів.

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