Ворог намагається просунутися у напрямку Слов’янська та перейти у наступ на Сєвєродонецьк, Вугледар і Запоріжжя.

Окупаційні війська несуть значні втрати, сповільнили темпи наступу і на переважній більшості напрямків зупинені. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у повідомленні щодо російського вторгнення станом на 24:00 12 березня.

"Противник продовжує наступальну операцію проти України. Проводить заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ, а також здійснює підготовку до продовження наступу на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що протягом всього часу ведення бойових дій на території України ворог зустрів несамовитий опір та на жодному з напрямків не досягнув мети операції.

"Характер дій свідчить про невизначеність військового керівництва РФ у питаннях стратегічних завдань та кінцевої мети так званої "спеціальної воєнної операції", — вважають у Генштабі.

Наразі окупаційні війська несуть значні втрати, сповільнили темпи наступу, на переважній більшості напрямків зупинені, але з метою компенсації втрат окупанти організували підготовку додаткових сил і засобів для ведення бойових дій на території України. Ворог також продовжує знищувати об’єкти військової та цивільної інфраструктури.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив, хоча військовим керівництвом Білорусі посилено охорону кордону з Україною.

"Зберігається висока ймовірність безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь у військовій операції проти України. Відзначається ведення повітряної розвідки об’єктів на території України за допомогою БпЛА, ймовірно, з території Республіки Білорусь", — сказано у повідомленні.

На Поліському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Наразі ворог намагається відновити боєздатність та перегрупувати війська. Російські військові також здійснюють спроби провести розвідку та уточнення позицій ЗСУ й можливих шляхів наступу.

Окупанти продовжують налагодження системи матеріально-технічного забезпечення шляхом створення ремонтних баз на території Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник зосереджував зусилля на удосконаленні оперативної побудови військ та системи логістичного забезпечення угруповання.

Водночас, на Слобожанському напрямку ворог проводив наступальні дії у районі Ізюма, у подальшому намагається просунутися у напрямку Слов’янська.

Після отриманих у районі Харкова втрат окупанти вивели на територію РФ (Бєлгородська область) одну з БТГр 6-ї загальновійськової армії для відновлення боєздатності та посилення угруповання на зазначеному напрямку за рахунок введення в операцію підрозділів зі складу Північного флоту.

На Донецькому та Таврійському напрямках противник проводить штурмові дії та вогневі нальоти й не полишає спроб штурму міста Маріуполя.

"Російські окупанти намагаються підготувати резерви та перейти у наступ на Сєвєродонецьк, Вугледар і Запоріжжя. Ворог має незначний успіх на Волноваському напрямку - захопив східні околиці та намагається просунутись далі. Водночас, противник не відмовляється від спроб проведення наступу на Кривий Ріг. Успіху не досяг", — розповіли у Генштабі.

За даними військових, наразі ворог шукає слабкі місця в обороні українських захисників, з метою нарощування зусиль вводить в операцію резерви зі складу повітряно-десантних військ, а на окремих напрямках намагається утримати раніше зайняті рубежі.

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