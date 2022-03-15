Ворог продовжує застосовувати авіацію для знищення цивільної інфраструктури України.

У Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що російські окупанти планують посилити угруповання своїх військ на Харківському напрямку.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що ворог продовжує застосування авіації з метою підтримки наземних угруповань та знищення військової і цивільної інфраструктури на території України.

"Триває формування додаткових окупаційних підрозділів для ведення бойових дій на території України. За наявною інформацією, противником заплановано посилення угруповання військ ЗС РФ на Харківському напрямку", - мовиться в дописі.

Крім того, окупаційні війська продовжують завдавати ракетно-бомбові удари, обстріли з артилерії та танків цивільної інфраструктури і населених пунктів.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали та об’єкти інфраструктури, є загиблі й поранені. Як зазначили в обласній поліції, минулої ночі ворог посилив інтенсивність обстрілів Харкова та населених пунктів в області.

Окрім цього, у понеділок, 14 березня, російські окупанти завдавали удари по Харкову ракетними комплексами "Іскандер", атакували із території Росії. Також продовжуються обстріли в Чугуєві, Ізюмі, Дергачах.

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